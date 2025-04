Il leader della Cgil: "Oggi è la celebrazione della sconfitta del fascismo e del nazismo"

Maurizio Landini, segretario della Cgil, ha preso parte al corteo di Milano per il 25 aprile. “È importante – ha detto – che nessuno dimentichi che siamo un Paese democratico e libero perché sono stati sconfitti. Senza la Resistenza di tutti gli antifascisti non li avremmo mai avuti”. “Non ho sentito le parole di Meloni, ma ho ascoltato il Presidente Mattarella – ha affermato – e mi sembrano parole di chi rappresenta tutti, ricordando in modo diretto che oggi è la celebrazione della sconfitta del fascismo e del nazismo”.

“Siamo tutti qui per manifestare, per rafforzare la democrazia e la libertà – ha affermato – In democrazia il bello delle cose è dire quello che si pensa. Il fatto che esista un confronto e una discussione mi pare sia un fatto normale, sarei preoccupato del contrario”, ha aggiunto Landini.

