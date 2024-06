Al voto l'8 e il 9 giugno, in concomitanza con le elezioni europee

Sono 5 i candidati sindaco che, alle elezioni del prossimo weekend, si contenderanno la fascia tricolore a Perugia. A correre sono: l’ex calciatore di Serie A Davide Baiocco (Forza Perugia, Alternativa riformista- Italiexit), Leonardo Caponi (Pci Perugia contro la guerra e neoliberismo), Margherita Scoccia (Progetto Perugia, Lega, Fare Perugia con Romizi – Forza Italia, Perugia Civica, Fratelli d’Italia, Futuro Giovani, UDC-Unione di Centro, Perugia Amica), Vittoria Ferdinandi (Perugia Sanità Pubblica, Movimento 5 Stelle, Anima Perugia, Orchestra per la Vittoria, Alleanza Verdi Sinistra, Partito Democratico, Pensa Perugia), Massimo Monni (Perugia Merita).

Oltre al capoluogo di regione, in Umbria si volta anche in altri comuni. A cominciare da Gubbio dove la corsa per la carica di primo cittadino è tra sei candidati: Alessia Tasso (Liberi e Democratici, Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Partito Socialista Italiano-Socialisti Eugubini); Vittorio Fiorucci (Gubbio civica-Fiorucci sindaco, Club Millennials, Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia), Rocco Girlanda (Gubbio Democratica, Gubbio Viva, Rinascimento Eugubino, Lista Baldinelli-Alternativa per Gubbio), Francesco Della Porta (Pci e Per i Beni Comuni), Leonardo Nafissi (Gubbio Città Futura, Gubbio Partecipa, Sinistra Possibile) e Gabriele Tognoloni (Cantiere Sociale-Sinistra Eugubina).

A Bastia Umbra, la sfida è tra 4 candidati: Paola Lungarotti, Catia Degli Esposti, Erigo Pecci e Matteo Santoni. Mentre a Torgiano, la sfida è tra l’uscente Eridano Liberti e Pierluigi De Rosa. Nella zona dell’Alta Valle del Tevere, andranno al voto per il rinnovo degli organi comunali Pietralunga, San Giustino, Citerna, Lisciano Niccone e Montone, tutti in provincia di Perugia. Sono sette i Comuni al voto nel Trasimeno: Castiglione del Lago, Città della Pieve, Magione, Paciano, Panicale, Piegaro, Tuoro. Nella Media Valle del Tevere le urne saranno aperte a Marsciano, Collazzone, Fratta Todina, Massa Martana e Monte Castello di Vibio. In Alto Chiascio sono chiamati al voto per le comunali gli elettori di Gualdo Tadino, ma anche Costacciaro, Fossato di Vico, Scheggia e Pascelupo e Sigillo.

