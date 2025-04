Milano, 25 apr. (LaPresse) – L’Air Force One con a bordo il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e la first lady Melania è atterrato pochi minuti fa all’aeroporto di Roma Fiumicino. L’inquilino della Casa Bianca e la consorte parteciperanno domani ai funerali di Papa Francesco, in programma alle 10.

