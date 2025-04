Attesa per l'incontro con Trump previsto domani

Viktor Orban è stato ricevuto a palazzo Chigi dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Si tratta, viene spiegato, di una visita di cortesia del primo ministro ungherese arrivato a Roma per partecipare domani ai funerali di Papa Francesco. Il premier ungherese è tra i primi leader mondiali arrivati nella Capitale per partecipare alle esequie del Santo Padre ed è il primo ad incontrare la presidente del Consiglio.

Nelle scorse ore, prima di salire sull’Air Force One diretto a Fiumicino, Donald Trump ha assicurato che nella sua breve visita avrà modo di incontrare Meloni. “Incontrerò il primo ministro italiano”, ha detto il presidente Usa stamattina, parlando con i giornalisti prima di imbarcarsi sull’Air Force One che lo sta portando in Italia.

“In Vaticano, ho reso omaggio al Santo Padre. Un uomo coraggioso e di pace che è stato al fianco dell’Ungheria nei momenti difficili. La sua fede e la sua amicizia non saranno dimenticate”. Lo scrive su X il premier ungherese, Viktor Orban, che domani alle 10 parteciperà ai funerali di Papa Francesco, morto lunedì scorso.

🕯️ At the Vatican, I paid my respects to the Holy Father. A courageous man of peace who stood by Hungary in difficult times. His faith and friendship will not be forgotten. pic.twitter.com/EoApydCT8M

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) April 25, 2025