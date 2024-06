Il governatore uscente di centrodestra ha ottenuto tra il 50% e il 54% delle preferenze. Pentenero (centrosinistra) è tra il 34% e il 38%

Si va verso la riconferma di Alberto Cirio (centrodestra) come presidente della regione in Piemonte. Secondo il primo exit poll di Opinio Rai per le elezioni regionali dell’8 e 9 giugno, il governatore uscente ha ottenuto tra il 50 e il 54% delle preferenze. Gianna Pentenero (centrosinistra) è tra il 34 e il 38%. Sara Disabato (M5S) è tra il 7% e il 9%. IN AGGIORNAMENTO

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata