Il meeting nello stabilimento G.B. Vico di Pomigliano d’Arco

Oltre 150 fornitori italiani ed internazionali coinvolti nella realizzazione del Suv Tonale, il primo veicolo elettrificato del marchio Alfa Romeo, hanno oggi incontrato nello stabilimento G.B. Vico di Pomigliano d’Arco il ceo Jean Philippe Imparato e i vertici di Alfa Romeo. Tema dell’incontro di oggi è la qualità, senza compromessi. Con questo specifico focus, fin dal momento della sua nomina, il nuovo ceo Imparato ha preso parte ad incontri mensili presso gli stabilimenti di Pomigliano e Cassino.

E anche oggi – in presenza di circa 60 fornitori e altri collegati in streaming – ha fortemente ribadito che la qualità è una priorità assoluta. L’obiettivo è l’ eccellenza. “Per raggiungerla – ha detto Imparato – si comincia proprio dalla selezione dei materiali. I nostri fornitori, compagni di un viaggio che ha come meta il primo veicolo elettrificato del brand, dall’autentico dna Alfa Romeo con i più alti standard qualitativi”.

Insieme al ceo hanno partecipato all’incontro anche il chief customer experience officer di Stellantis, Richard Schwartzwald, ed il direttore dello stabilimento, Alessio Leonardi. Durante l’incontro sono stati condivisi i target di progetto con i fornitori, ritenuti un elemento fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi qualitativi fissati. Tonale sarà commercializzato a partire da giugno 2022 in Europa.

