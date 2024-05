Roma, 15 mag. (LaPresse) – Il ministro israeliano della Difesa, Yoav Gallant, ha criticato le parole del premier Benjamin Netanyahu secondo cui Tel Aviv è sulla buona strada per creare un governo militare e civile nella Striscia di Gaza. Lo riporta Ynet. Gallant ha quindi chiesto a Netanyahu di affermare che Israele non avrà il controllo civile dell’enclave, che non stabilirà un governo militare sull’area e che promuoverà subito un’alternativa ad Hamas. Il governo di Gaza, ha spiegato Gallant, “è una cattiva alternativa, strategicamente pericolosa per Israele e per la sicurezza”.

