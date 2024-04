Oltre 12mila visitatori hanno varcato i cancelli del villaggio dedicato agli amanti dei motori

È sold out il villaggio dedicato agli amanti dei motori in via Anton Dohrn. Oltre 12mila visitatori hanno varcato i cancelli del Racing Show, Trofeo Città di Napoli – Gran Premio di Napoli nelle prime 36 ore di gara. I numeri hanno confermato le aspettative degli organizzatori che hanno messo in campo una Tre Giorni ricca e competitiva dedicata alle corse automobilistiche portando in pista grandi vetture e piloti esperti. I napoletani hanno risposto numerosi e con entusiasmo. In mattinata Enzo Rivellini, presidente ASD Napoli Racing Show, ha premiato Angelo Sticchi Damiani, presidente dell’Automobile Club Italia che al suo arrivo ha fatto un giro di pista a bordo di una Ferrari Portofino. Al termine della seconda giornata di gare un convegno sulle tecnologie e l’intelligenza artificiale a cui hanno partecipato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e l’Amministratore Delegato di Trenitalia, Luigi Corradi.

