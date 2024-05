Roma, 15 mag. (LaPresse) – “Stamattina presto avevamo prenotato i voli che prevedevano diversi scali e dovevamo partire a breve per l’aeroporto per la prima tratta per arrivare venerdì a Roma. Mentre stavamo terminando velocemente la preparazione dei bagagli, Matteo è stato contattato telefonicamente dell’Ambasciata Americana a Roma, che gli comunicava che il Dipartimento di Stato Americano ha revocato a Matteo il visto, e pertanto, se lui dovesse uscire dagli Stati Uniti, non potrebbe più rientrare”. Così la mamma di Matteo Falcinelli, il giovane arrestato in maniera violenta a Miami.

