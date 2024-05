Il campione azzurro: "Sì, sto con Anna, però teniamo tutto molto riservato. Di più non dico"

Jannik Sinner e Anna Kalinskaya stanno insieme. Lo ha confermato lo stesso campione altoatesino in conferenza stampa dopo il match di esordio al Roland Garros. “Lo sapete, non mi piace parlare tanto della mia vita privata. Sì, sto con Anna, però teniamo tutto molto riservato. Di più non dico”, ha dichiarato il n°2 del mondo dopo la partita vinta contro Christopher Eubanks per 6-3 6-3 6-4. La tennista, inoltre, non è passata inosservata sugli spalti dello stadio di Parigi dove stava assistendo all’incontro di Jannik.

I rumors

Già da qualche giorno circolavano delle voci sulla presunta relazione tra il 22enne di San Candido e la tennista 25enne di Mosca. Kalinskaya, infatti, prima della partenza per Parigi era stata avvistata a Torino, dove Sinner si trovava per delle cure all’anca, effettuate al J Medical, il centro della Juventus.

Chi è Anna Kalinskaya

Anna Kalinskaya è anche lei una tennista, la n°25 del ranking Wta. Nata a Mosca il 2 dicembre 1998, in carriera ha vinto tre titoli in doppio mentre in singolare non ha ancora messo alcun trofeo in bacheca. L’opportunità c’è stata, e anche di recente, al Masters 1000 di Dubai in cui ha perso la finale contro l’azzurra Jasmine Paolini. Sempre quest’anno ha raggiunto un ottimo risultato all’Australian Open, dove si è spinta fino ai quarti di finale.

Secondo quanto riportato dal sito ufficiale della Wta, la campionessa russa è nata in una famiglia di sportivi: i genitori sono entrambi ex giocatori professionisti di badminton e il fratello fa il calciatore in Russia. Ha iniziato a giocare a tennis a cinque anni, avendo come punti di riferimento atleti come Justine Henin, Rafael Nadal, Roger Federer e Kim Clijsters.

Fuori dal campo ama guardare il basket, cucinare e fare shopping. Inoltre adora i documentari e i film romantici. Quanto alla musica i suoi artisti preferiti sono Dua Lipa, Post Malone, Rihanna, Justin Bieber e DJ Khaled.

