“L’anca non mi preoccupa“. Parola di un’ottimista Jannik Sinner, protagonista in conferenza stampa in vista del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam al via sui campi in terra battuta di Parigi.

“Ho deciso di giocare perché è un torneo molto importante, è uno Slam e voglio farne parte se il mio corpo me lo consente. La condizione non è al 100%, ma non possiamo fare magie“, ha aggiunto il numero 2 del mondo come riportato da Supertennis.

Roland Garros, lunedì esordio di Sinner contro Eubanks

Domenica si alza il sipario sul Roland Garros, secondo Slam del 2024 che di scena sulla terra rossa parigina. Secondo il programma del torneo le giornate di domenica e lunedì saranno dedicate alle sfide della parte alta del draw femminile e della parte bassa di quello maschile. Sempre lunedì e poi martedì spazio ai match della parte bassa femminile e della parte alta maschile.

In accordo con questa suddivisione e visto l’elenco dei match programmati nel day 1 (con i qualificati ancora da piazzare) il numero uno azzurro Jannik Sinner debutterà lunedì contro lo statunitense Chris Eubanks. Domenica scenderanno in campo Luca Nardi contro Alexandre Muller e Lorenzo Sonego contro Ugo Humbert. La numero uno azzurra Jasmine Paolini, invece, giocherà o lunedì o martedì.

