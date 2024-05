Anche lei tennista, è la n°25 della classifica mondiale. E' nata a Mosca nel 1998 e viene da una famiglia di sportivi

Anna Kalinskaya è la nuova fidanzata di Jannik Sinner. A darne conferma alla stampa è stato lo stesso campione azzurro in conferenza al Roland Garros.

La tennista n°25 del ranking Wta è nata a Mosca il 2 dicembre 1998. Secondo quanto riportato dal sito ufficiale della Wta, la 25enne russa viene da una famiglia di sportivi: i genitori sono entrambi ex giocatori professionisti di badminton e il fratello fa il calciatore in Russia. Ha iniziato a giocare a tennis a cinque anni, avendo come punti di riferimento atleti come Justine Henin, Rafael Nadal, Roger Federer e Kim Clijsters.

In carriera ha vinto tre titoli in doppio mentre in singolare non ha ancora messo alcun trofeo in bacheca. L’opportunità c’è stata, e anche di recente, al Masters 1000 di Dubai in cui ha perso la finale contro l’italiana Jasmine Paolini. Sempre quest’anno ha raggiunto un ottimo risultato all’Australian Open, dove si è spinta fino ai quarti di finale.

Fuori dal campo ama guardare il basket, cucinare e fare shopping. Inoltre adora i documentari e i film romantici. Quanto alla musica i suoi artisti preferiti sono Dua Lipa, Post Malone, Rihanna, Justin Bieber e DJ Khaled.

