Mondiali 2026, da Messi e Ronaldo a Yamal: 10 campioni da seguire

Due dei più grandi calciatori di tutti i tempi probabilmente daranno il loro ultimo saluto al palcoscenico più importante di questo sport: i Mondiali 2026, da cui però l’Italia rimane fuori. Lionel Messi e Cristiano Ronaldo potranno finalmente passare il testimone a una nuova generazione, tra cui lo spagnolo Lamine Yamal. Kylian Mbappé, che aveva solo 19 anni quando ha vinto la Coppa del Mondo con la Francia nel 2018, è ancora in attesa di confermare il suo posto come erede designato della Pulce e di CR7. Ma ci sono anche altri giocatori che puntano a lasciare il segno negli Stati Uniti, in Canada e in Messico, dal bomber norvegese Erling Haaland al nazionale statunitense Christian Pulisic.

Ecco 10 giocatori da tenere d’occhio ai Mondiali di quest’anno.

Lionel Messi

Il magnifico Messi ha finalmente coronato il suo sogno in Qatar quattro anni fa, guidando l’Argentina alla vittoria della Coppa del Mondo ed emulando l’icona Diego Maradona. Con questa vittoria, Messi ha di fatto completato la sua straordinaria carriera calcistica, conquistando tutti i massimi titoli a livello di club, nazionale e individuale. Dopo l’esperienza in Qatar, si è trasferito negli Stati Uniti per rendere l’Inter Miami la squadra dominante della MLS, vincendo la MLS Cup lo scorso anno. Il suo status di miglior giocatore di tutti i tempi è ancora oggetto di dibattito, con Maradona e Pelé generalmente considerati i suoi principali rivali per quel titolo. Ma vincere due Coppe del Mondo consecutive, come quelle di Pelé nel 1958 e nel 1962, rafforzerebbero ulteriormente la sua candidatura. Messi, tuttavia, ha fatto prendere un colpo all’Argentina a sole due settimane dai Mondiali. Il 38enne è stato sostituito durante una partita dell’Inter Miami domenica scorsa e gli è stato diagnosticato un “sovraccarico muscolare associato ad affaticamento al bicipite femorale sinistro”. Non è stata fornita alcuna tempistica per il suo recupero.

Cristiano Ronaldo

Ronaldo è ancora in attesa dell’unico trofeo che gli è sfuggito nella sua brillante carriera, costellata di record. La stella portoghese si presenta ai Mondiali dopo aver guidato l’Al Nassr, club saudita, alla vittoria del campionato nazionale in questa stagione. Questo trofeo si aggiunge ai titoli di campionato vinti con il Manchester United in Inghilterra, il Real Madrid in Spagna e la Juventus in Italia, oltre a cinque Champions League (quattro con il Real Madrid e una con lo United). Ha anche vinto il Campionato Europeo con il Portogallo e due Nations League. I suoi 143 gol rappresentano un record nel calcio internazionale maschile e nessuno ha segnato più dei suoi 41 nelle qualificazioni ai Mondiali. Anche a 41 anni, la sua fame di trofei e record non accenna a diminuire.

Kylian Mbappé

Mbappé è da tempo considerato il giocatore destinato a succedere a Messi e Ronaldo come miglior giocatore del pianeta. Alcuni sostengono che l’attaccante del Real Madrid abbia già raggiunto questo obiettivo, avendo vinto la Coppa del Mondo e numerosi altri titoli, ma il fatto che non abbia ancora conquistato la Champions League o il Pallone d’Oro lascia un grande interrogativo sulla sua carriera. Avrebbe ottime possibilità di vincere il Pallone d’Oro di quest’anno, premio assegnato annualmente al miglior giocatore del mondo, se riuscisse a guidare la Francia verso un altro titolo mondiale. Mbappé viene spesso giudicato per ciò che non ha vinto, piuttosto che per ciò che ha conquistato. In due anni al Real Madrid, non ha ancora vinto titoli importanti in Spagna.

Ousmane Dembelé

L’attuale detentore del Pallone d’Oro, Dembelé, si è appena aggiudicato la Champions League per la seconda volta prima dell’inizio dei Mondiali. L’attaccante francese ha rilanciato la sua carriera da quando è approdato al Paris Saint-Germain tre anni fa, contribuendo alla conquista del primo titolo di Champions League nella scorsa stagione e al raggiungimento di due finali consecutive quest’anno. Considerato uno dei talenti più promettenti d’Europa all’inizio della sua carriera, Dembélé è stato acquistato dal Barcellona per 173 milioni di dollari nel 2017. Un’esperienza deludente in Spagna ha portato molti a pensare che non avrebbe mai espresso appieno il suo potenziale. Ora nessuno lo pensa più.

Erling Haaland

L’attaccante del Manchester City giocherà il suo primo grande torneo internazionale dopo aver infranto record a livello di club. Haaland, 25 anni, è sulla buona strada per battere record di gol in Champions League e Premier League e ha già superato i parametri stabiliti da Messi in termini di velocità con cui sta accumulando gol. La Norvegia è una outsider ai Mondiali di quest’anno, ma con Haaland ha probabilmente l’attaccante più letale del torneo. E l’Italia, eliminata proprio dai vichinghi scandinavi, ne sa qualcosa.

Lamine Yamal

Il giovane fenomeno spagnolo è stato la stella del trionfo della Spagna agli Europei del 2024, nonostante abbia compiuto 17 anni solo alla vigilia della finale. Con una velocità e un gioco di gambe ipnotici, è diventato il più giovane marcatore di sempre in un Campionato Europeo maschile. Yamal viene paragonato a Messi, con cui è stato fotografato da bambino. Yamal ha probabilmente superato Mbappé come giocatore più adatto a colmare il vuoto lasciato dal ritiro di Messi e Ronaldo, e un Mondiale di alto livello potrebbe rafforzare questa tesi.

Jude Bellingham

È il centrocampista che praticamente tutte le squadre di vertice desideravano quando il Real Madrid lo ha ingaggiato nel 2023. Ha poi guidato il club alla conquista della sua 15esima Champions League e del campionato spagnolo nella sua prima stagione, prima di portare l’Inghilterra in finale agli Europei, segnando uno dei gol più belli del torneo. Bellingham è un giocatore capace di decidere le partite e regalare momenti indimenticabili sui palcoscenici più importanti e, nonostante una stagione deludente al Real Madrid, sarà una delle maggiori speranze dell’Inghilterra, che punta a vincere un titolo importante per la prima volta dal 1966.

Neymar

Il miglior marcatore di sempre della nazionale brasiliana si è caricato sulle spalle il peso di un’intera nazione per tutta la sua carriera. Nonostante abbia vinto i più prestigiosi trofei da giocatore, non è ancora riuscito a guidare il Brasile alla conquista del sesto titolo mondiale, un record assoluto. Neymar, ora 34enne, è stato convocato dal commissario tecnico del Brasile, Carlo Ancelotti, per il suo quarto Mondiale, dopo aver affrontato infortuni e una deludente esperienza in Arabia Saudita dall’ultima edizione in Qatar di quattro anni fa. Convocato a furor di popolo, la sua presenza, però, è ancora in dubbio proprio a causa di un ennesimo problema muscolare al polpaccio.

Mohamed Salah

L’icona egiziana lascia il Liverpool dopo una stagione deludente, ma rimane il talismano della sua nazionale. L’Egitto non può far altro che sperare che il 33enne attaccante ex di Roma e Fiorentina abbia tenuto il meglio di sé per i Mondiali. Salah ha segnato 257 gol in 442 partite e ha vinto tutti i trofei possibili con il Liverpool, tra cui la Champions League e due titoli di Premier League. Con l’Egitto è stato finalista in due edizioni della Coppa d’Africa.

Christian Pulisic

(AP Photo/Eduardo Munoz Alvarez)

Fin da giovane, Pulisic era considerato una delle stelle emergenti del calcio americano. Ha giocato in alcuni dei club più importanti d’Europa, in Germania, Inghilterra e Italia, vincendo numerosi trofei, tra cui la Champions League con il Chelsea. Ora al Milan, l’attaccante americano ha ritrovato la sua forma migliore e sarà un elemento fondamentale per le speranze di Mauricio Pochettino di raggiungere un traguardo importante con la nazionale statunitense ai Mondiali in casa.