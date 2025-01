L'attaccante norvegese ha firmato per i prossimi dieci anni: "Ora sono al City, non importa cosa accada"

Erling Haaland ha firmato un nuovo contratto con il Manchester City che lo lega ai campioni della Premier League fino al 2034. Venerdì il City ha annunciato il nuovo accordo di 9 anni e mezzo per il 24enne Haaland, che ha segnato 111 gol in 125 partite da quando è entrato a far parte del club dal Borussia Dortmund nel 2022.

Begiristain: “Tutti felici che Erling abbia firmato il suo nuovo contratto”

“Ora voglio continuare a crescere, continuare a lavorare per migliorare e cercare di fare del mio meglio per cercare di aiutare a ottenere più successo in futuro”, ha detto Haaland in una dichiarazione del City. L’attaccante norvegese avrà 34 anni quando scadrà il contratto. “Tutti nel club sono assolutamente felici che Erling abbia firmato il suo nuovo contratto”, ha detto Txiki Begiristain, direttore sportivo uscente del City. “Il fatto che sia sotto contratto per così tanto tempo dimostra il nostro impegno nei suoi confronti come giocatore e il suo amore per questo club”, ha aggiunto. Il nuovo accordo per Haaland arriva mentre il City attende un verdetto dopo essere stato accusato di 115 violazioni delle regole finanziarie della Premier League. “Ora sono al City, non importa cosa accada”, ha detto Haaland.

