Lamine Yamal rischia un’indagine: festa di compleanno con animatori affetti da nanismo

Non si fermano le polemiche per il 18° del fuoriclasse del Barcellona

La stella del Barcellona Lamine Yamal rischia un’indagine per aver assunto persone affette da nanismo come animatori per la festa del suo 18° compleanno, andata in scena lo scorso fine settimana. Il ministero spagnolo per i Diritti sociali ha ufficialmente chiesto alla procura di aprire un’inchiesta sull’attaccante blaugrana per aver ingaggiato queste persone.

Da parte sua un dirigente del dicastero, Jesús Martín Blanco, ha affermato a Europa press che episodi come questo “ci riportano nel Medioevo”. Un’associazione locale per persone con disabilità aveva già condannato il possibile ingaggio di animatori affetti da nanismo, minacciando azioni “legali e sociali” contro i responsabili di tali azioni.

Lamine Yamal at his 18th birthday party. 😎😎 pic.twitter.com/Jn3ORWXYyN — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) July 14, 2025

La replica di un animatore

La stazione radiofonica spagnola Rac1 ha pubblicato un’intervista con uno degli intrattenitori presenti alla festa. L’uomo ha assicurato di essere stato trattato con rispetto e si è lamentato per le polemiche contro Yamal. Il fuoriclasse ha festeggiato il compleanno assieme a numerose celebrità oltre ad alcuni compagni di squadra del Barcellona.

Chi è Lamine Yamal

Considerato uno dei migliori talenti della sua generazione, Lamine Yamal è nato il 13 luglio 2007 a Esplugues de Llobregat, comune in provincia di Barcellona, da padre marocchino e madre della Guinea equatoriale.

A maggio ha firmato un prolungamento di contratto per rimanere al Barcellona fino al 2031, club in cui è cresciuto sin dal 2014. Nella stagione appena trascorsa ha contribuito alla conquista del triplete nazionale da parte della squadra catalana: Liga, Copa del Rey e Supercoppa di Spagna. Nel 2024 , inoltre, è stato tra i protagonisti dell’Europeo vinto dalla Spagna.

A livello individuale ha raccolto diversi riconoscimenti tra cui il trofeo Kopa e il Golden Boy nel 2024. Inoltre ha siglato numerosi record: a soli 15 anni e 290 giorni è diventato il più giovane ad aver esordito nel Barcellona e ad aver vinto la Liga (a 15 anni e 305 giorni). E’ anche il più giovane calciatore ad aver esordito e segnato con la nazionale spagnola (a 16 anni e 57 giorni) e ad aver giocato da titolare in Champions League (a 16 anni e 83 giorni).