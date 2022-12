L'opera che raffigura Messi e compagni nel quartiere Palermo

(LaPresse) – Per celebrare la fresca vittoria dell’Argentina ai mondiali di calcio in Qatar l’artista Maximiliano Bagnasco ha dipinto un murale che raffigura i giocatori dell’Albiceste su un muro di Buenos Aires. L ‘opera si trova nel quartiere Palermo e raffigura in primo piano Leo Messi che alza la Coppa. Dietro la Pulce si vede un altro eroe del Mondiale, il portiere ‘Dibu’ Martínez. Ben riconoscibili anche Paulo Dybala e Rodrigo de Paul.

