Salah, è addio al Liverpool: arriva l’ufficialità

Il Liverpool ha confermato che Mohamed Salah lascerà il club al termine della stagione, dopo nove anni ad Anfield in cui si è affermato come uno dei più grandi giocatori di sempre.

Il Liverpool ha dichiarato che Salah ha “raggiunto un accordo” per lasciare la squadra un anno prima della scadenza del suo contratto. Non sono state fornite immediatamente informazioni sul futuro di Salah, che ieri ha annunciato il suo addio ai Reds in un video sui social. L’esterno egiziano ha segnato 255 gol in 435 presenze con la maglia del Liverpool. Da quando è arrivato dalla Roma nel 2017, ha vinto due titoli di Premier League e una Champions League.