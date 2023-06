L'inglese ha firmato un contratto di sei anni con i Blancos

Tenendo in mano la stessa maglia numero 5 indossata in passato da Zinedine Zidane, Jude Bellingham ha completato il suo trasferimento al Real Madrid giovedì dopo aver firmato un contratto di sei anni con il club di maggior successo d’Europa. Bellingham ha posato con la sua nuova maglia davanti all’affollata bacheca dei trofei del Real Madrid dopo aver superato le visite mediche e aver firmato il contratto insieme al presidente del club Florentino Pérez. Dopo la sua presentazione, Bellingham ha fatto un breve discorso in cui ha ringraziato la sua famiglia e le ex squadre prima di lanciare il solito grido di battaglia del Real Madrid: “Hala Madrid!”. Nonostante sia stato un obiettivo di trasferimento per diversi club europei di alto livello, tra cui Manchester City e Manchester United, Bellingham ha deciso di trasferirsi nel club spagnolo che ha vinto la Coppa dei Campioni 14 volte. Il presidente Pérez ha definito Bellingham uno dei “migliori giocatori del mondo” e ha sottolineato che mentre aveva altri club interessati a lui “è qui perché è qui che voleva essere”.

“Il giorno più importante della mia vita”

“È il giorno più importante della mia vita, il primo nel più grande club del mondo”, ha dichiarato Bellingham emozionato. “Ho detto in molte interviste quanto ammiro Zinedene Zidane”, ha aggiunto Bellingham a proposito del suo nuovo numero 5 dopo aver indossato il 22 con i suoi ex club. “Non sto cercando di essere uguale a lui, sto solo cercando di essere Jude, ma è sicuramente un po’ un omaggio a quanto sia stato grande”, ha dichiarato il centrocampista inglese. Bellingham ha poi detto che gli piacerebbe imparare da Modric e Kroos. “La loro esperienza è enorme e saranno fantastici per me. Sarò come una spugna intorno a loro, cercando di rubare tutto quello che hanno”, ha concluso l’ex Borussia Dortmund.

