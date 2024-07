In ottantamila i tifosi che accoglieranno il nuovo campione dei Galacticos

L’attesa è finita: è il giorno della presentazione di Kylian Mbappé al Real Madrid. Alle ore 12, nella sala stampa del Santiago Bernabeu, il neo galactico parlerà alla stampa davanti ai giornalisti di tutto il mondo. Allo stadio, invece, saranno presenti in ottantamila ad accogliere il campione, a fronte di oltre centomila richieste arrivate al club. Nel frattempo, negli store è stata avviata la vendita delle magliette con il numero 9, che sono andate sold-out in breve tempo. Ora l’attesa per ricevere la camiseta del francese è di circa sei settimane.

