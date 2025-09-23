Pallone d’Oro 2025 a Dembelè: la classifica in 10 foto

L’attaccante del Paris Saint-Germain Ousmane Dembélé ha vinto il Pallone d’Oro 2025 come miglior giocatore della stagione 2024/25. Il calciatore francese precede in classifica il giovane talento spagnolo del Barcellona Lamine Yamal. Terzo il centrocampista Vitinha (Portogallo, Paris Saint-Germain). Il portiere azzurro Gigio Donnarumma, ex Psg ora al Manchester City, chiude al nono posto.

Il Pallone d’Oro è stato creato dal magazine francese France Football e viene assegnato dal 1956 agli uomini e dal 2018 alle donne. Viene votato dai giornalisti dei primi 100 paesi nella classifica Fifa per il premio maschile e dai primi 50 paesi nella classifica Fifa per il premio femminile. Nella gallery le foto della top 10 del Pallone d’Oro 2024/2025.

La top 10 del Pallone d’Oro 2025