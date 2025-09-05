Messi al Mondiale: “Vedremo come sto, si vive giorno per giorno”

Lionel Messi, 39 anni, non scioglie la riserva su una sua eventuale partecipazione ai prossimi Mondiali. “Quest’anno abbiamo giocato tante partite, tante serie di vittorie, una dopo l’altra. Venivo da una pausa, un giorno sono tornato e ho sentito di nuovo la stessa sensazione. Ora per fortuna sono riuscito a giocare tre partite di fila. E questo è tutto, affronto le cose giorno per giorno, prendendo confidenza. Quello che è chiaro è che oggi è stata l’ultima partita a causa dei punti conquistati qui. Poi, penso giorno per giorno, dipende da come mi sento. Voglio essere onesto con me stesso”, ha detto il campione argentino, intervistato da Olè, dopo la vittoria per 3-0 sul Venezuela nella penultima gara di qualificazione al Mondiale del girone sudamericano.

La Pulce pessimista: “Data mia età cosa più logica è no”

“Non credo che giocherò ai prossimi Mondiali. Data la mia età, la cosa più logica è di no, ma beh, ci siamo già, sono emozionato, impaziente. Ma come ho sempre detto, prendo le cose giorno per giorno, partita per partita. Non sembra impossibile. L’ho detto all’epoca, logicamente, la cosa più normale era che non avrei potuto giocare un Mondiale a 39 anni. Sono nove mesi, passa veloci ma sono anche lontani. Ma si tratta di vivere giorno per giorno e cercare di essere felice. Finiremo la stagione e poi dovrò fare la preseason. Mi restano sei mesi, vedrò come mi sento, e spero di fare una buona preseason, finire bene questo campionato MLS, speriamo di poter raggiungere l’obiettivo di diventare campioni, e poi prepararci”, ha aggiunto.