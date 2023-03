Le altre sfide sono Real Madrid-Chelsea e Manchester City-Bayern Monaco

Ci sarà almeno un’italiana in semifinale di Champions League. A decretarlo l’urna di Nyon che nei quarti di finale ha messo difronte Milan e Napoli. La vincente di questa sfida affronterà la squadra uscente dal quarto di finale tra Inter e Benfica. Un incrocio che potrebbe dunque regalare all’Italia una finalista. Affascinanti anche gli altri due match che vedranno il Bayern Monaco affrontare il Manchester City dell’ex Guardiola. Un ritorno a casa anche per Carlo Ancelotti, che da campione in carica con il suo Real Madrid dovrà vedersela col Chelsea.

Le date dei quarti e delle semifinali

Le partite di andata dei quarti si disputeranno martedì 11 e mercoledì 12 aprile con il ritorno in programma il 18 e 19 aprile. Per quanto riguarda le italiane, la sfida tra i rossoneri e la squadra di Spalletti si disputerà prima a San Siro e poi al Maradona. L’Inter partirà con la trasferta del Da Luz vista la regola che prevede l’impossibilità per le due squadre di Milano di giocare entrambe in casa il match di andata. Le Merengues di Ancelotti giocheranno invece l’andata in casa, così come i Citizens di Guardiola.

Le semifinali di andata si disputeranno invece il 9 e 10 maggio con il ritorno il 16 e 17. La finale invece è in programma il 10 giugno allo stadio Olimpico Ataturk di Istanbul.

Zanetti: “Contro Benfica saranno due gare complicate”

“E’ un sorteggio importante, il Benfica sta dimostrando di essere una squadra all’altezza di questa competizione. Di sicuro saranno due partite complicate, però quando arrivi ai quarti di finale tutti gli avversari sono complicati e difficili”. Lo ha detto il vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti ai microfoni di Sky Sport dopo il sorteggio dei quarti di finale di Champions League. “Siamo contenti di rappresentare il calcio italiano e di farlo in una competizione come la Champions League – ha proseguito – Visto il sorteggio abbiamo tutti grandi possibilità, speriamo di poter essere all’altezza. L’assenza di Otamendi nella gara d’andata? Per loro è una perdita importante, per noi potrebbe essere un vantaggio ma al di là della bravura di Otamendi dovremo essere concentrati sul resto della squadra”. Baresi: “Derby italiano in Champions dispiace, possiamo far bene” “Siamo contenti di essere arrivati qui e orgogliosi di quanto fatto quest’anno. La Champions League dà certe emozioni, ora ci tocca un derby italiano. Un po’ dispiace perché una delle due si deve fermare, però abbiamo grande rispetto del Napoli. Lo affronteremo nel migliore dei modi, consapevoli che possiamo fare benee che il Napoli è forte e sta facendo una annata straordinaria”. Lo ha detto Franco Baresi, vicepresidente onorario del Milan, ai microfoni di Sky Sport dopo il sorteggio dei quarti di finale di Champions League. “Cosa cambia in un derby di coppa? E’ diverso, incontri una squadra che ti conosce e che conosci, l’atmosfera è diversa, però è la Champions”, ha aggiunto. Massara: “Contro Napoli tre gare in 20 giorni, non aiuta” “Siamo tra le migliori otto d’Europa e nei quarti di finale le partite e le squadre sono tutte di grande livello. Contro il Napoli sarà una sfida molto stimolante che affronteremo con fiducia, ci vorranno prestazioni di altissimo livello”. Così il direttore sportivo del Milan, Frederic Massara, sull’esito del sorteggio di Champions League che vedrà i rossoneri affrontare ai quarti i partenopei. “Tre gare in venti giorni non aiutano, semmai complicano la sfida per tutte e due. Noi accogliamo questo sorteggio con coraggio e con la speranza di fare delle bellissime partite, perché Milan e Napoli – ha aggiunto – hanno dimostrato di saper costruire un gioco bellissimo”. Europa League: Juve-Sporting Lisbona e Feyenoord-Roma Subito dopo il sorteggio di Champions è toccatto a quello di Europa League. La Juventus affronterà lo Sporting Lisbona mentre la Roma se la vedrà con il Feyenoord, in un rematch della sfida dello scorso anno di Conference League.

