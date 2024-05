Milano, 12 mag. (LaPresse) – “Due persone morte sono state estratte da sotto le macerie. Le identità sono in corso di accertamento. La commissione d’inchiesta è al lavoro”. È quanto scrive il governatore di Belgorod Vyacheslav Gladkov in un messaggio su Telegram, dopo il crollo di un edificio di 10 piani che, secondo le autorità russe, sarebbe stato colpito da un missile ucraino. “Si sa che sotto le macerie potrebbero esserci delle persone. I soccorritori stanno facendo di tutto per salvare le loro vite”, ha aggiunto. L’attacco ha ferito almeno 19 persone, tra cui 2 bambini.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata