Milano, 12 mag. (LaPresse) – “Noi chiediamo al governo di ripensarci, se non è stato un errore in traduzione. Ieri c’è stata un po’ di confusione tra quello che era il testo reale degli emendamenti e prima le relazioni tecniche, dove si parliamo del rinvio delle due tasse. Non abbiamo ancora capito se sia stato un errore o una scelta: in entrambi i casi chiediamo o di correggere l’errore o di ripensarci”. Lo dice a LaPresse il presidente di Assobibe, Giangiacomo Pierini, presidente di Assobibe, associazione di Confindustria che rappresenta i produttori di bevande analcoliche in Italia. Se l’emendamento fosse approvato così com’è stato proposto, secondo Pierini “il rischio è che immediatamente si avrebbe un incremento della pressione fiscale per bevanda prodotta del 14%, che evidentemente non penso potrà essere assorbito dalle imprese, quindi ritengo molto probabile un aumento dei prezzi. Questo si ripercuoterà sull’intera filiera e dunque ci aspettiamo un calo delle vendite e volumi. Ciò porterà a un ridotto acquisto da parte delle materie prime, che nel nostro caso sono italiane: packaging, ma anche prodotti agricoli, in particolare gli agrumi e lo zucchero. Ci saranno effetti negativi dalle attività agricole fino alla distribuzione e al commercio”.

