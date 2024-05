Milano, 12 mag. (LaPresse) – “Il brutale attacco terroristico di oggi da parte del regime di Kiev contro i pacifici quartieri di Belgorod, che ha causato decine di vittime, è stato condotto utilizzando armi fornite dai Paesi della Nato”. È quanto afferma la missione permanente russa presso l’Osce (l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa). “Chiediamo alla leadership dell’Osce, soprattutto alla presidenza maltese in carica, di condannare il più duramente possibile queste azioni criminali”, si legge nella nota riportata da Ria Novosti, “non ci dovrebbero essere doppi standard e ‘filtri’ politici nell’Osce quando si tratta di evidenti e brutali violazioni del diritto umanitario internazionale da parte del regime di Kiev”.

