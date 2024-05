Gli scaligeri dovranno ancora lottare per ottenere la salvezza

Il Torino ha battuto il Verona 2-1 nella 36esima giornata del campionato di Serie A. Vittoria esterna in rimonta per la squadra di Ivan Juric. A passare in vantaggio erano stati gli uomini di Baroni con Swiderski al 67′. Al 77′ il pareggio del Toro con Savva, all’83′ il gol del sorpasso firmato Pellegri. Dopo questo risultato il Torino si porta a 50 punti in classifica. Il Verona deve ancora lottare per conquistare la salvezza: gli Scaligeri sono a quota 34.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata