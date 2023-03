Le altre sfide saranno Manchester United-Siviglia e Bayer Leverkusen Union Saint Gilloise. La Fiorentina affronta il Lech Poznan nei quarti di Conference League

Dopo gli accoppiamenti per i quarti di finale di Champions League è toccato a quelli di Europa League. L’urna di Nyon ha deciso che la Juventus di Max Allegri affronterà lo Sporting Club di Lisbona mentre per la Roma di Mourinho ci sarà un rematch della finale dello scorso anno di Conference League contro gli olandesi del Feyenoord. Le altre sfide saranno Manchester United–Siviglia e Bayer Leverkusen–Union Saint Gilloise.

Le date dei quarti, delle semifinali e della finale

Per quanto riguarda le date dei match, le gare di andata dei quarti di finale andranno in scena giovedì 13 aprile, mentre le partite di ritorno si terranno la settimana successiva: giovedì 20 aprile. L’11 maggio è invece il giorno scelto per le semifinali di andata mentre le gare di ritorno si terranno giovedì 18 maggio. L’accoppiata in questo caso prevede che la vincente tra Juve e Sporting affronterà quella tra United e Siviglia, mentre dall’altro lato la vincente di Feyenoord – Roma se la vedrà con una tra Bayer Leverkusen e Union Saint Gilloise. La finale si disputerà alla Puskás Aréna di Budapest il 31 maggio 2023.

Fiorentina-Lech Poznan nei quarti di Conference League

Nei quarti di finale di Conference League la Fiorentina di Italiano affronterà i polacchi del Lech Poznan. Gli altri incroci vedono il Gent giocare contro il West Ham mentre gli olandesi dell’Az Alkmaar dopo aver buttato fuori la Lazio sfideranno i belgi dell’Anderlecht. L’ultimo quarto mette invece difronte Basilea e Nizza.

