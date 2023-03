Tre le italiane in lizza: Napoli, Inter e Milan. La cerimonia venerdì 17 alle 12, a seguire quelli di Europa e Conference League

Grande attesa a Nyon, in Francia, dove come di consueto si decideranno gli accoppiamenti dei prossimi quarti di finale della Champions League, entrata ormai nella sua fase finale. Otto le squadre in lizza tra cui le tre italiane: Napoli, Milan e Inter. La cerimonia in programma venerdì 17 marzo alle 12 sarà trasmessa sul sito della Uefa. Il sorteggio sarà anche visibile su Sky Sport e in chiaro sul canale 20 di Mediaset.

Chi sono le squadre partecipanti

Come detto, sono otto le squadre impegnate: oltre alle tre italiane ci sono le due inglesi, Chelsea e Manchester City, che hanno eliminato rispettivamente Borussia Dortmund e Lipsia, il Bayern Monaco che ha buttato fuori il Psg di Messi e Mbappè, il Real Madrid di Ancelotti che ha eliminato il Liverpool e il Benfica che invece ha avuto la meglio sul Club Brugge.

Le regole del sorteggio

A partire da questa fase del torneo il sorteggio è aperto, non sono infatti previste né teste di serie né limitazioni sui possibili incroci: si possono dunque affrontare squadre dello stesso Paese così come squadre che si sono già incontrate nei gironi. Considerando dunque che l’Italia è la nazione maggiormente rappresentata non è da escludere un possibile derby della Madonnina, o un incrocio tra una delle milanesi e il Napoli.

Non è tutto, perché contestualmente al sorteggio per i quarti di finale, verrà determinato il tabellone completo fino alla finale di Istanbul prevista il 10 giugno allo stadio Olimpico Ataturk. Saranno infatti decisi gli accoppiamenti per le successive semifinali e verrà sorteggiata la squadra “di casa” nell’ultimo atto che assegnerà la coppa.

Le date dei quarti e delle semifinali

Per quanto riguarda le date, le partite di andata dei quarti si disputeranno martedì 11 e mercoledì 12 aprile con il ritorno in programma il 18 e 19 aprile. Le semifinali di andata si disputeranno invece il 9 e 10 maggio con il ritorno il 16 e 17.

Gli altri sorteggi di Europa e Conference League

A Nyon non si terranno solo i sorteggi della massima competizione europea. Dopo quelli della Champions sono infatti in programma anche quelli di Europa League e Conference League.

