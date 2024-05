Roma, 12 mag. (LaPresse) – “Bisogna andare avanti su un progetto di riforma perché abbiamo preso un impegno con gli elettori. Questo non significa che la separazione delle carriere sia un atto contro la magistratura anzi è una cosa che esalta il ruolo del giudice terzo. Per me si va avanti, con grande stima e rispetto per tutti i magistrati”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervenendo a ‘In mezzora’ su Raitre.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata