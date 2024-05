Decisiva per gli orobici una doppietta di De Ketelaere. Per la squadra di De Rossi Champions più lontana

L’Atalanta ha superato 2-1 la Roma in un match valido per la 36esima giornata di Serie A. Decisiva per gli orobici la doppietta di De Ketelaere nel primo tempo, per la Roma a segno Pellegrini su rigore nella ripresa. Con questa vittoria la squadra di Gasperini fa uno scatto decisivo verso la Champions, portandosi al quinto posto, ultimo valido per la massima competizione continentale, e staccando proprio la Roma (+3 con una partita in meno). Per la squadra di De Rossi la corsa Champions League si complica invece notevolmente.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata