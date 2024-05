Solo un pareggio per i bianconeri contro i campani già retrocessi: Champions League non ancora matematica

Un gol di Rabiot al 92esimo permette alla Juventus di pareggiare 1-1 contro la Salernitana già retrocessa, in una gara valida per la 36esima giornata di Serie A. I campani erano passati in vantaggio con Pierozzi al 27esimo. Con questo deludente pareggio la squadra di Allegri, che raggiunge quota 67 punti, non è ancora certa della qualificazione alla prossima Champions League. Per ottenerla servirà una mancata vittoria della Roma nella sfida di stasera a Bergamo contro l’Atalanta.

