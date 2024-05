"L'omosessualità è una condizione umana", aggiunge il Santo Padre. "I migranti soffrono. Chiudere i confini è una follia"

“La benedizione è per tutti. Per tutti. Benedire un’unione di tipo omosessuale, però, va contro il diritto dato, contro la legge della Chiesa. Ma per benedire ogni persona, perché no? La benedizione è per tutti“. Lo ha detto Papa Francesco, intervistato dalla Cbs News.

“Quello che ho permesso non era di benedire l’unione. Ciò non può essere fatto perché quello non è il sacramento. Non posso. Il Signore ha fatto così. Ma benedire ogni persona, sì”, ha affermato.

Papa: “Soffrono molto, a italiani dicevano che avevano portato mafia”

“La migrazione è qualcosa che fa crescere un Paese. Dicono che voi irlandesi siete emigrati e avete portato il whisky, e che gli italiani sono emigrati e hanno portato la mafia. I migranti a volte soffrono molto. Soffrono molto” sottolinea il pontefice.

“Questa è una follia. Follia pura. Chiudere il confine e lasciarli lì è una follia. Il migrante deve essere accolto. Successivamente vedrai come ti comporterai con lui. Forse bisognerà rimandarlo indietro, non lo so, ma ogni caso va considerato umanamente” aggiunge Bergoglio in merito ai respingimenti dei migranti

