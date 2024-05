Vicepresidente Pe: "In Italia marcia indietro"

L’Italia, assieme a Ungheria, Bulgaria e Romania, non ha firmato la ‘Dichiarazione sul continuo progresso dei diritti umani delle persone Lgbtiq in Europa‘ promossa dalla presidenza belga del Consiglio Ue e sottoscritta da 18 paesi Ue. Lo apprende LaPresse da fonti vicine al dossier.

L’Italia è l’unico grande paese Ue a non aver voluto firmare la dichiarazione, mentre Repubblica Ceca, Lituania, Lettonia, Slovacchia e Croazia non hanno ancora comunicato la loro risposta. “La possibilità di sottoscriverla è sempre aperta agli Stati che vorranno firmarla in seguito”, precisa la fonte.

La firma è avvenuta oggi nel contesto della conferenza ad alto livello organizzata a Bruxelles dalla presidenza di turno belga, in occasione della Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia, la transfobia e l’intersexofobia (Idahot). L’evento ha riunito la commissaria europea per l’uguaglianza, i ministri e i segretari di Stato competenti di diversi Stati membri dell’Ue, membri del Parlamento europeo, altri esperti e organizzazioni della società civile. Hanno discusso dei progressi e degli ostacoli all’attuazione dell’attuale strategia dell’Ue sulla parità di diritti delle persone Lgbtiq (strategia dell’Ue per l’uguaglianza Lgbtiq), nonché della via da seguire per la prossima Commissione.

Gli Stati firmatari di questa dichiarazione si impegnano in particolare ad attuare le strategie nazionali Lgbtiq e a sostenere la nomina di un nuovo Commissario per l’Uguaglianza quando sarà formata la prossima Commissione. Invitano inoltre la Commissione a perseguire e attuare una nuova strategia per migliorare i diritti delle persone Lgbtiq durante la prossima legislatura, stanziando risorse sufficienti e collaborando con la società civile.

“La comunità Lgbti è il capro espiatorio. Mi dispiace per le coppie lesbiche in cui la madre non biologica viene cancellata. In Italia si sta facendo marcia indietro con il nuovo governo di estrema destra, spero che le persone siano consapevoli che se le minoranze sono trattate bene tutti sono trattati bene, e dovrebbero tenerlo a mente quando andranno a votare il 9 giugno. L’impegno del Parlamento europeo è quello di sostenere tutta la società civile che è attivista per i diritti umani a difendere i diritti Lgbti”. Lo dichiara a LaPresse l’europarlamentare lussemburghese Mark Angel (S&D), vicepresidente del Parlamento europeo e co-presidente dell’Intergruppo Lgbti all’Eurocamera, interpellato sulla situazione dei diritti per le persone Lgbtiq+. L’Intergruppo Lgbti al Parlamento europeo conta 157 deputati di quasi tutti i gruppi politici (Ppe, S&D, Renew Europe, Verdi/Ale, La Sinistra) e da tutti i 27 Stati membri.

