Un Papa ‘verde’, attento come pochi mai al tema dell’ambiente e alla cura della Terra, culla del Creato tanto da dedicare al tema Bergoglio un’enciclica, la ‘Laudato Sì’. Scritta nel 2015 è stata diffusa anche a colpi di tweet in ossequio allo stile social che ha caratterizzato questa parte del magistero di Papa Francesco. Il titolo richiama il ‘Cantico delle Creature’ di San Francesco d’Assisi. Se il Patrono d’Italia loda le opere della Creazione, Francesco firma una serie di riflessioni sulla cura della casa comune. Lo fa in sei capitoli; dall’analisi di quello che è successo alla terra alle linee di azione passando per il concetto di ecologia integrale e l’educazione alla spiritualità ecologica.

‘Laudato Sì’, ma non solo. Col passare del tempo il problema ambientale si è aggravato. Nel corso del decennio Greta Thunberg, con il suo sciopero per il clima ha dato il là a un movimento di protesta capace di coinvolgere milioni di giovani in tutto il mondo: i Fridays For Future. Francesco e Greta così diversi, così ugualmente determinati a dare una mano per salvare il Pianeta. E così l’incontro tra i due, avvenuto in Vaticano nel 2019, ha avuto il sapore di una investitura. L’incoraggiamento ad andare avanti da parte del Pontefice, il riconoscimento della ragazzina che ha sfidato Trump del Papa come “primo leader mondiale ad affrontare l’acuta crisi del clima”. Tutto questo prima del Covid. È il 2020 ed esplode la pandemia che cambierà il mondo e che porterà, ancora una volta, Bergoglio a riflettere sulla delicatezza della questione ambientale: “La pandemia del Covid – dice Francesco nel videomessaggio per la ‘Giornata della terra’ 2021 – ci ha insegnato questa interdipendenza, questo condividere il pianeta. Ed entrambe le catastrofi globali, il Covid e il clima, dimostrano che non abbiamo più tempo per aspettare. Che il tempo ci incalza e che, come il Covid-19 ci ha insegnato, sì abbiamo i mezzi per affrontare la sfida”.

