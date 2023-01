L'attivista climatica è stata successivamente rilasciata dopo l'identificazione

L’attivista per il clima Greta Thunberg è stata trattenuta e poi rilasciata dalla polizia tedesca durante la sua partecipazione a una protesta vicino al villaggio di Lützerath in Germania, che sarà abbattuto per far spazio all’ampliamento di una miniera di carbone. Le forze dell’ordine di Acquisgrana, dipartimento che la scorsa settimana si è occupato dello sgombero del villaggio, hanno “trattenuto e identificato” i manifestanti che oggi erano presenti nella zona, compresa Thunberg, ma nessuno di loro è stato arrestato.

“Lei e le altre persone sono state rilasciate dopo l’identificazione“, ha spiegato a LaPresse un portavoce della polizia. “In totale sono state fermate e identificate circa 30-40 persone, che sono state prima allontanate da un’area considerata molto pericolosa. Il tutto si è svolto pacificamente”, ha proseguito.

Thunberg aveva già preso parte alle manifestazioni contro lo sgombero di Lützerath la scorsa settimana. In quell’occasione l’attivista era stata portata via dal suo sit-in di protesta dagli agenti incaricati dello sgombero, e le immagini avevano fatto il giro del mondo.

