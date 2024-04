In centinaia hanno esultato nel momento del raro evento atmosferico

Il momento del passaggio dell’eclissi totale di Sole nella città di Eagle Pass in Texas (Usa), nel pomeriggio americano dell’8 aprile. In centinaia si sono radunati su un campo da football per un evento organizzato dalla Nasa, esultando quando il cielo si è oscurato. Il raro evento atmosferico ha attraversato Messico, Stati Uniti e Canada. Era atteso da milioni di persone.

