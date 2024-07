Il volo inaugurale è decollato dal Centro Spaziale europeo di Kourou, nella Guyana Francese

E’ partito il nuovo razzo europeo Ariane 6. Il volo inaugurale è decollato dal Centro Spaziale europeo di Kourou, nella Guyana Francese, alle 16 ora locale (le 21 in Italia). Il razzo, che garantirà all’Europa un accesso autonomo allo spazio, porterà in orbita alcuni satelliti e servirà ad alcuni esperimenti. Il lancio di Ariane 6, alto 56 metri e sviluppato da ArianeGroup, era inizialmente previsto per il 2020.

