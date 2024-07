L'astronauta parla in occasione dell'uscita nelle sale del film 'Fly Me to the Moon'

L’astronauta Umberto Guidoni, in occasione dell’uscita nelle sale del film Fly Me to the Moon, parla della fantascienza che torna nei cinema: “Siamo di nuovo di fronte a una corsa verso la Luna, ha cominciato la Nasa, c’è l’India, c’è la Cina che stanno lavorando in questa direzione e, soprattutto, ci sono i privati. Delle entità che fino a qualche decina di anni fa non esistevano nel campo spaziale e che oggi, invece, hanno un ruolo importante: tanto che la NASA fa costruire a Elon Musk il veicolo che porterà gli astronauti sulla Luna” ha detto. “Anche nel cinema lo spazio è tornato di attualità: il rischio vero della fantascienza in questa fase è che la tecnologia va avanti così rapidamente in questo momento che il cinema rischia di rimanere indietro rispetto alla realtà dei fatti”, ha concluso Umberto Guidoni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata