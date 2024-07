Venti satelliti Starlink rilasciati nell'orbita sbagliata

Un razzo di SpaceX si è guastato in volo per la prima volta in quasi un decennio di storia, lasciando i 20 satelliti Starlink, trasportati dal vettore Falcon 9, nell’orbita sbagliata. Dopo alcuni minuti di volo, partito dalla California, il motore dello stadio superiore del razzo ha avuto un malfunzionamento. SpaceX afferma che i satelliti internet dell’azienda sono stati rilasciati, ma i controllori di volo sono riusciti a contattarne solo la metà. I controllori hanno cercato di aumentare la loro orbita, senza successo. Ciò significa che rientreranno nell’atmosfera e bruceranno. La Federal Aviation Administration insiste che il problema deve essere risolto prima che i razzi Falcon possano tornare a volare.

