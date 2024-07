Il 20 luglio 1969 lo sbarco dell'Apollo 11

“Il 20 luglio 1969 è una data che si impone nella mia vita: è stato il giorno in cui, insieme come un unico popolo, abbiamo realizzato la più grande impresa scientifica e tecnologica della storia dell’umanità. Il ruolo specifico che Neil, Mike e io abbiamo svolto in quell’evento è stato solo una parte di uno sforzo incommensurabilmente più grande, non solo per la nostra nazione, ma per tutta l’umanità. Quando ripenso a ciò che abbiamo realizzato 55 anni fa, sono ancora ispirato da ciò che tutti noi abbiamo visto e fatto: il meglio dell’America e il meglio dell’umanità. Grazie per il privilegio e l’onore di servirvi e per aver partecipato con me a questo viaggio emozionante e meraviglioso”. Lo scrive su X l’astronauta Buzz Aldrin, in occasione dei 55 anni dallo sbarco dell’uomo sulla Luna. Il 20 luglio del 1969 gli astronauti Neil Armstrong e Edwin ‘Buzz’ Aldrin divennero i primi uomini a camminare sulla Luna dopo averne raggiunto la superficie con il modulo lunare Apollo 11.

July 20th, 1969 is a date that stands high in my life – it was the day that we, together as one people, achieved the greatest scientific and technological feat in human history. The specific role that Neil, Mike and I performed in the event was but one part of an immeasurably… pic.twitter.com/PolqssqYCO

— Dr. Buzz Aldrin (@TheRealBuzz) July 20, 2024