Il video del percorso del raro fenomeno atmosferico da Associated Press

È iniziata nel Pacifico meridionale l’eclissi totale di Sole dell’8 aprile 2024 che oscura i cieli in Messico, Usa e Canada. I primi ad assistere all’oscuramento (parziale) del Sole sono stati gli abitanti di Mazatlan, in Messico. Entrando dal Messico, l’eclissi attraversa tutto il Nordamerica procedendo diagonalmente dal Texas al Maine, prima di uscire dal Canada orientale sulla Costa atlantica.

21:59 Eclissi totale di Sole in Nordamerica si è conclusa

L’eclissi totale di Sole si è conclusa negli Stati Uniti e in Canada. Il fenomeno, ancora visibile per circa un’ora in forma parziale, è terminato alle 21.46 (ora italiana) nella provincia canadese di Terranova, dopo avere ‘lasciato’ il Maine alle 21.41.

20:45 Eclissi ora visibile in Texas

L’eclissi totale di Sole è ora visibile in diverse zone del Sud degli Stati Uniti attorno al confine Usa-Messico. Il fenomeno è iniziato a Eagle Pass e Del Rio, in Texas, alle 20.27 ora italiana e perdurerà fino alle 21.05 ora italiana. L’eclissi totale dovrebbe essere visibile anche in altre città del Texas, come San Antonio, Fort Worth e Dallas.

La diretta

Ecco la diretta video del percorso dell’eclissi, da Associated Press.

