Portati in orbita 21 satelliti per il sistema internet Starlink

Il razzo Falcon 9 di SpaceX è stato lanciato dalla base spaziale di Vandenberg, in California, Stati Uniti. L’azienda di Elon Musk ha dichiarato che sono stati portati in orbita 21 satelliti per il sistema internet Starlink.

