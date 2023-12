Non c'è nessuno a bordo del velivolo robotico riutilizzabile della Space Force

L’esercito Usa ha lanciato il suo aereo spaziale segreto in un’altra missione che dovrebbe durare almeno un paio d’anni. Conosciuto come X-37B, il mini space shuttle è decollato giovedì dal Kennedy Space Center della Nasa, a Cape Canaveral, in Florida, a bordo di un razzo Falcon Heavy di SpaceX. Non c’è nessuno a bordo del velivolo robotico riutilizzabile della Space Force. Si tratta del settimo volo dal suo debutto nel 2010. L’ultima missione è durata due anni e mezzo. I funzionari della Space Force non hanno detto per quanto tempo questo mezzo di prova orbitale rimarrà in volo o che cosa c’è a bordo, oltre a un esperimento della Nasa per valutare gli effetti delle radiazioni sui materiali.

