Il lancio da Cape Canaveral, in Florida

SpaceX ha annunciato che un razzo Falcon 9 è partito lunedì sera da Cape Canaveral, in Florida. Il razzo trasportava una nuova serie di satelliti per il sistema internet Starlink. Il proprietario Elon Musk, durante il suo viaggio in Israele, ha raggiunto un accordo con lo Stato ebraico sull’uso della rete satellitare, che sarà autorizzata a operare a Gaza solo dietro l’ok di Tel Aviv.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata