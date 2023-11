Il fondatore di Tesla ha visitato il Kibbutz Kfar Aza assieme al premier, poi

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha guidato Elon Musk, in visita oggi nel Paese, in un tour del kibbutz Kfar Aza, devastato durante l’assalto di Hamas del 7 ottobre. Musk ha ascoltato i racconti di un leader del consiglio locale e di un rappresentante dell’unità portavoce dell’esercito israeliano sui massacri nel kibbutz. Ha visto la casa del capo della sicurezza della comunità, Ofir Libstein, ucciso in uno scontro a fuoco con i miliziani palestinesi e ha ascoltato la storia della bambina israeliano-americana Abigail Idan, 4 anni, che è stata presa ostaggio e rilasciata ieri. Lo riporta il Times of Israel.

La live chat su X

Durante una live chat su ‘X‘ con il primo ministro israeliano, Benyamin Netanyahu, Elon Musk ha affermato che Israele “non ha altra scelta” se non quella di distruggere Hamas. Lo riporta il Times Of Israele. Secondo quanto viene riportato il miliardario americano ha anche affermato che sarebbe felice di aiutare nella ricostruzione di Gaza dopo la guerra sottolineando che la ricostruzione del territorio “è un passo importante per prevenire guerre future”.

