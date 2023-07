Portati in orbita altri satelliti Starlink

SpaceX ha lanciato un razzo Falcon 9 dalla Vandenberg Space Force Base in California per portare in orbita altri satelliti Starlink. Il primo stadio del razzo è poi tornato sulla Terra, atterrando con successo su una nave drone nell’Oceano Pacifico. SpaceX ha successivamente confermato su Twitter che il razzo ha schierato 15 satelliti per il sistema Internet Starlink.

