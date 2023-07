Dal maggio 2019 sono quasi 5 mila i satelliti portati in orbita bassa

Un razzo Falcon 9 di SpaceX ha lanciato un nuovo lotto di satelliti internet Starlink. Il decollo da Cape Canaveral, in Florida. A bordo 22 satelliti. Il lancio di domenica è stato il 34° dell’anno per la Space Coast. SpaceX ha portato in orbita bassa quasi 5.000 satelliti Starlink per la trasmissione di Internet da quando le prime missioni sono iniziate nel maggio 2019. Oltre 1,5 milioni di clienti in tutto il mondo hanno sottoscritto il servizio.

