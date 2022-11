Dopo anni di ritardi il missile lunare è partito dal Kennedy Space Center raggiungendo le 160 miglia orarie in pochi secondi

Il nuovo razzo lunare della Nasa, Artemis 1, è partito per il suo volo di debutto con tre manichini a bordo. Se tutto andrà bene durante il volo di prova, che durerà tre settimane, il missile spingerà una capsula dell’equipaggio vuota in un’ampia orbita intorno alla Luna, per poi tornare sulla Terra con un ammaraggio nell’oceano Pacifico a dicembre. Dopo anni di ritardi e di sforamento dei costi, Artemis 1 si è alzato in volo dal Kennedy Space Center raggiungendo le 160 miglia orarie in pochi secondi. Si tratta del razzo più potente mai creato dalla National Aeronautics and Space Administration.

