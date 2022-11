Il lancio dalla Florida: a bordo solo manichini

Il nuovo razzo della Nasa Artemis 1, senza equipaggio, è partito per il suo volo di debutto con tre manichini di prova a bordo. Il lancio, dalla Florida, porta gli Stati Uniti un passo più vicino riportare gli astronauti sulla superficie lunare per la prima volta dalla fine del programma Apollo, 50 anni fa. Se tutto andrà bene nelle tre settimane di volo, il razzo spingerà una capsula vuota dell’equipaggio in un’ampia orbita intorno alla Luna. La capsula dovrebbe poi tornare sulla Terra con un ammaraggio nel Pacifico a dicembre. La Nasa spera di inviare quattro astronauti intorno alla Luna con il prossimo volo, nel 2024, e di farvi atterrare degli esseri umani già nel 2025.

