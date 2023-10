Il servizio di Associated Press esamina i diversi social network e suggerisce come evitare le fake news online

Sebbene Twitter abbia sempre faticato a combattere la disinformazione sui principali eventi di cronaca, è sempre stato il luogo di riferimento per scoprire cosa sta succedendo nel mondo. Ma la guerra tra Israele e Hamas ha messo in evidenza come la piattaforma, ora trasformata in X, sia diventata non solo inaffidabile, ma, sembra, anche attivamente promotrice di falsità. Gli esperti sostengono che, sotto la guida di Elon Musk, la piattaforma si è deteriorata al punto che non solo non riesce a reprimere la disinformazione, ma favorisce i post degli account che pagano per il suo servizio di abbonamento blue-check, indipendentemente da chi li gestisce. Se tali post diventano virali, i loro creatori con controllo blu possono avere diritto a pagamenti da parte di X, creando un incentivo finanziario a pubblicare qualsiasi cosa ottenga il maggior numero di reazioni, compresa la disinformazione.

Ian Bremmer, un importante esperto di politica estera, ha scritto su X che il livello di disinformazione sulla guerra tra Israele e Hamas “promosso algoritmicamente” sulla piattaforma “è diverso da qualsiasi cosa io abbia mai visto nella mia carriera di scienziato politico”. Il responsabile dell’Unione Europea per il digitale ha scritto a Musk in merito alla disinformazione e ai “contenuti potenzialmente illegali” su X, in quello che si preannuncia come uno dei primi test importanti per le nuove regole digitali del blocco dei 27 Paesi, volte a ripulire le piattaforme dei social media.

Fake news su X, TikTok, Facebook

Mentre il sito di social media di Musk è immerso nel caos, anche rivali come TikTok, YouTube e Facebook stanno facendo fronte a una marea di voci infondate e di falsità sul conflitto, giocando al solito gioco del “whack-a-mole” che emerge ogni volta che un evento di cronaca cattura l’attenzione del mondo. “Le persone sono alla ricerca disperata di informazioni e il contesto dei social media può interferire attivamente con la capacità delle persone di distinguere i fatti dalla finzione”, ha dichiarato Gordon Pennycook, professore associato di psicologia alla Cornell University, che studia la fake news e disinformazione online.

Il gruppo di difesa liberale Media Matters ha scoperto che da sabato gli abbonati al servizio premium di X hanno condiviso almeno sei video ‘fuorvianti’ sulla guerra. TikTok, invece, è quasi altrettanto ‘cattivo’ come X, ha dichiarato Kolina Koltai, ricercatrice del collettivo investigativo Bellingcat. In precedenza ha lavorato per Twitter a Community Notes, il suo servizio di fact-checking in crowd-sourced. Ma a differenza di X, TikTok non è mai stato conosciuto come la fonte numero 1 per le informazioni in tempo reale sugli eventi attuali. “Credo che tutti sappiano che TikTok va preso con le molle”, ha detto Koltai. Ma su X “si vedono persone che traggono attivamente profitto dalla disinformazione a causa degli incentivi che hanno per diffondere i contenuti che diventano virali – e la disinformazione tende a diventare virale”.

Le piattaforme emergenti, invece, stanno ancora trovando il loro spazio nell’ecosistema globale dell’informazione e, se da un lato non sono ancora bersaglio di campagne di disinformazione su larga scala, dall’altro non hanno l’influenza di rivali più grandi e affermati. Threads di Meta, per esempio, sta guadagnando consensi tra gli utenti in fuga da X, ma l’azienda ha cercato finora di dare poca importanza alle notizie e alla politica a favore di argomenti più “amichevoli”. Uno dei motivi per cui non si sente parlare molto di Facebook è che ha un sistema chiamato “retrocessione” o “declassamento” (‘demotions’), ha detto Alexis Crews, borsista dell’Integrity Institute che ha lavorato a Meta fino a questa primavera. Se qualcosa viene etichettato come disinformazione, il sistema lo declassa e lo invia a verificatori indipendenti per la valutazione.

Il fact-checking

L’Associated Press fa parte del programma di fact-checking di Meta. Meta e X non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento dell’AP. TikTok ha dichiarato in un comunicato di aver dedicato risorse per aiutare a prevenire contenuti violenti, odiosi o fuorvianti, “compreso un aumento delle risorse di moderazione in ebraico e arabo”. L’azienda ha detto che collabora anche con fact-checkers indipendenti per aiutare a valutare l’accuratezza del materiale pubblicato sulla sua piattaforma.Un post di lunedì scorso dal team di sicurezza di X ha detto: “Negli ultimi due giorni, abbiamo visto un aumento degli utenti attivi giornalieri su @X nell’area del conflitto, inoltre ci sono stati più di 50 milioni di post a livello globale incentrati sull’attacco terroristico di Hamas contro Israele del fine settimana. Poiché gli eventi continuano a svolgersi rapidamente, un gruppo di leadership trasversale all’azienda ha valutato questo momento come una crisi che richiede il massimo livello di risposta”. Sebbene siano emerse molte immagini e resoconti reali della carneficina, questi sono stati mescolati con utenti dei social media che hanno fatto affermazioni false e travisato video di altri eventi. Tra le falsificazioni ci sono affermazioni false sul rapimento di un alto comandante israeliano, un memo della Casa Bianca falsificato che mostra il presidente degli Stati Uniti Joe Biden mentre annuncia miliardi di aiuti per Israele, e vecchi video non correlati del presidente russo Vladimir Putin con didascalie inglesi imprecise. Persino una clip di un videogioco è stata spacciata per un filmato del conflitto. “Ogni volta che c’è un evento importante e l’informazione è preziosa, vediamo che la disinformazione si diffonde a macchia d’olio”, ha detto Pennycook.

Come non cadere nella disinformazione

Koltai raccomanda di “rivolgersi ai marchi tradizionali e agli organi di informazione come AP e Reuters, che si occupano di verifica dei fatti” e di reportage attivo sul campo. Il ministro britannico per la Tecnologia, Michelle Donelan, ha convocato i responsabili britannici di X, TikTok, Snapchat, Google e Meta per un incontro, per discutere della “proliferazione dell’antisemitismo e dei contenuti estremamente violenti” in seguito all’attacco di Hamas, chiedendo loro di illustrare le azioni intraprese per rimuovere rapidamente i contenuti che violano la legge britannica sulla sicurezza online o i loro termini e condizioni. Nella sua lettera a Musk, il commissario europeo Thierry Breton ha messo in guardia dalle sanzioni previste in caso di mancata osservanza del nuovo Digital Services Act dell’UE, che sottopone le maggiori piattaforme online, come X, a un esame più approfondito e impone loro di rendere più facile per gli utenti segnalare i contenuti illegali e di adottare misure per ridurre la disinformazione, pena il pagamento di multe che possono arrivare fino al 6% del fatturato globale annuo. Musk ha risposto sottolineando l’approccio della piattaforma che utilizza etichette di factchecking in crowdsourcing, un apparente riferimento a Community Notes. “La nostra politica è che tutto è open source e trasparente, un approccio che so che l’UE sostiene”, ha scritto Musk su X. “Per favore, elenca le violazioni a cui alludi su X, in modo che il pubblico possa vederle”. Breton ha risposto che Musk è “ben consapevole” dei rapporti su “contenuti falsi e glorificazione della violenza”. “Sta a te dimostrare che sei un uomo di parola”, ha detto.

